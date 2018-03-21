Almanlar kaygılı: Türkiye Afrin'de ne yapacak

DW'nin haberinde, Suriye’yi yakından takip eden uzmanların düşüncelerine yer verilirken ortak görüş, Türkiye'nin bölgeden kısa sürede çıkmayacağı konusunda hemfikir.

Ayrıca Türkiye’nin Fırat Kalkanı ile alınan bölgeyi, Afrin’i ve İdlib’i birleştirdiğini, bu bölgede bir nüfuz alanı oluşturduğunu belirterek bu alanı Rusya, ABD ve Esad yönetimine karşı koz olarak kullanacağı da belirtiliyor.

AVRUPA SES ÇIKARAMAZ

Son olarak Türkiye’nin Cerablus’ta yaptığı gibi okullar, sağlık ocakları gibi yapılanmalara gidip kurumsallaşma adımları atacağı ve uluslararası toplumun tamamen Türkiye'nin stratejik konumu nedeniyle olup bitene ses çıkaramayacağına da vurgu yapılıyor.