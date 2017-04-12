Almanlar kazandığının yarısını devlete veriyor

Almanya'da diğer sanayileşmiş ülkelere kıyasla daha yüksek vergi ve sigorta primleri ödeniyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından Salı günü Berlin'de açıklanan "Ücretlerin Vergilendirmesi” başlıklı araştırmanın sonuçlarına göre, Almanya'da çocuğu olmayan ve ortalama gelire sahip bir bekârın kazancının yüzde 49,4'ü vergi ve sigorta primlerine gidiyor.

Türkiye'de ise aynı gruba dahil kişilerin, kazandıkları ücretin yüzde 38,1'i vergi ve sigorta primleri için kesiliyor.

BELÇİKA ZİRVEDE, TÜRKİYE 18. SIRADA

Buna göre, 35 OECD ülkesi arasında bekârlar üzerindeki vergi ve sigorta primi yükü açısından Almanya ikinci, Türkiye ise 18'inci sırada yer alıyor. 2015-2016 yılı verilerinin baz alındığı araştırmada, vergi yükünün en ağır olduğu ülkenin yüzde 54'lük kesinti oranıyla Belçika olduğu tespit edildi.

Bu grupta OECD ülkeleri arasındaki ortalamanın ise yüzde 36 olduğu belirtildi. OECD'nin araştırmasına göre Almanya'da evli, iki çocuğu olan ve eşi çalışmayan bir kişi ise devletin çocuklu ailelere ödediği çocuk yardımı ve bazı vergi indirimleri sayesinde daha az vergi ve sigorta primi ödüyor.

Araştırmaya göre geçen yıl bu oran yüzde 34 olarak belirlendi. Bu rakamın OECD ortalamasından yüzde 26,6 fazla olduğu kaydedildi. Almanya bu gruba dahil kişilerin üzerindeki yük açısından OECD listesinde 9'uncu sırada yer alıyor.