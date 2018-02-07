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Almanlar koalisyonda uzlaştı

Almanya'da seçim sonrasında aylardır kurulamayan hükümet için bugün koalisyon uzlaşısı sağlandı. Uzlaşının ardından koalisyon için ilk açıklama eski ulaştırma bakanı eski Ulaştırma Bakanından geldi.

Haber Merkezi | 07.02.2018 - 17:09..
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Almanya'da aylardır kurulamayan koalisyon hükümetinde bugün anlaşma sağlandı. haftalardır Hristiyan Demokratlar ile Sosyal Demokratlar arasında yapılan görüşmeler neticesinde hükümetin kurulması konusunda kesin uzlaşı sağlandı.

Almanlar koalisyonda uzlaştı

BAKANLIKLAR KONUSUNDA ANLAŞMA

Sabah saatlerine kadar süren koalisyon görüşmelerinde bakanlıkların paylaşımları konusunda tarafların anlaşmakta zorluk çektikleri fakat ilerleyen saatlerde bu konuda da anlaşma sağlandığı, partilerin basına yansıttığı haberler arasında yer alıyor.

Alman basınına yansıyan haberlere göre, Sosyal Demokratlar’ın görevlendireceği bakanlıklar şu şekilde: Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı. Koalisyonun küçük ortağı durumundaki Hristiyan Birlik Partisi (CSU) ise Ekonomi bakanlığı ve Savunma Bakanlığını alacağı Alman basınına yansıyan haberler arasında. Bugün öğleden sonra tekrar bir araya gelecek taraflar koalisyon anlaşmasını imzalayacaklar.

SCHULZ DIŞİŞLERİ'NE

Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) görevlendireceği bakanlıklar ise şu şekilde; Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, Aile Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı. SPD Başkanı Martin Schulz'un Dışişleri bakanı olacağı ve parti başkanlığını eski Çalışma Bakanı Andreas Nahles’e bırakacağı basına yansıyan haberler arasında.

Hristiyan Birlik Partisi'nin (CSU) İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığını aldığı, İçişleri Bakanlığına ise Parti başkanı Horst Seehofer’in getirileceği basına yapılan açıklamalar arasında yer alıyor.

 

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