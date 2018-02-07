Almanlar koalisyonda uzlaştı

Almanya'da aylardır kurulamayan koalisyon hükümetinde bugün anlaşma sağlandı. haftalardır Hristiyan Demokratlar ile Sosyal Demokratlar arasında yapılan görüşmeler neticesinde hükümetin kurulması konusunda kesin uzlaşı sağlandı.

BAKANLIKLAR KONUSUNDA ANLAŞMA

Sabah saatlerine kadar süren koalisyon görüşmelerinde bakanlıkların paylaşımları konusunda tarafların anlaşmakta zorluk çektikleri fakat ilerleyen saatlerde bu konuda da anlaşma sağlandığı, partilerin basına yansıttığı haberler arasında yer alıyor.

Alman basınına yansıyan haberlere göre, Sosyal Demokratlar’ın görevlendireceği bakanlıklar şu şekilde: Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı. Koalisyonun küçük ortağı durumundaki Hristiyan Birlik Partisi (CSU) ise Ekonomi bakanlığı ve Savunma Bakanlığını alacağı Alman basınına yansıyan haberler arasında. Bugün öğleden sonra tekrar bir araya gelecek taraflar koalisyon anlaşmasını imzalayacaklar.

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