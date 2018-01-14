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Almanlar Merkel'in koalisyonunu istemiyor

Eylül ayında gerçekleştirilen seçimlerden bu yana hükümet kurulamayan Almanya'da halk Hristiyan Birlik Partileriyle Sosyal Demokratların koalisyonuna şüpheyle bakıyor.

İHA | 14.01.2018 - 19:12..
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Almanlar Merkel'in koalisyonunu istemiyor

24 Eylül’den beri hükümet kurulamayan Almanya’da halk büyük koalisyon için bir araya gelen ve anlaşan Hristiyan Birlik Partileriyle Sosyal Demokratların büyük koalisyonuna şüpheyle bakıyor. Welt am Sonntag gazetesi Infratest kamuoyu araştırma şirketine yaptırdığı araştırmasında, Almanların yüzde 52’si büyük koalisyona şüpheyle yaklaştığı belirlendi.

YÜZDE 60 İYİ OLMAZ DİYOR

Özellikle Sosyal Demokrat Parti SPD’nin tabanında yapılan araştırmada "Büyük Koalisyon" için iyi olur diyenlerin oranı ancak yüzde 37 olurken, yüzde 60’ı ise iyi olmayacağı görüşünü ortaya koydu. Hristiyan Birlik Partiler CDU/CSU’da ise yüzde 67 oranında katılımcı görüşmeleri devam eden büyük koalisyona olumlu olarak değerlendiriyor.

BİR EYALET KOALİSYONA OLUMLU TEPKİ VERDİ

Sosyal Demokrat Parti ile Hristiyan Birlik Partisinin koalisyon ön görüşmelerinden uzlaşı çıkmasına ilk tepki Saksonya-Anhalt eyalet teşkilatı, eyalet kurultayında SPD’nin gençlik teşkilatı Jusos’un verdiği önergeyi değerlendiren delegelerin 52’si CDU/CSU ile koalisyon kurulmasına karşı çıktı. Bu zamana kadar eyaletler bazında büyük koalisyon için bir eyaletin olumlu tepki verdiği belirlendi.

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