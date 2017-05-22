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Almanlar Merkel'in Türkiye politikasından memnun değil

Alman milletvekillerinin Türkiye'de görev yapan Alman askerleriyle görüşme talebinin reddedilmesi nedeniyle Merkel eleştirilerin hedefinde.

22.05.2017 - 07:23
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Referandum sürecinde Türkiye'ye karşı faşist uygulamalara imza atan Almanya'ya Türkiye'de görev yapan askerlerle görüşme izni verilmedi.

Alman milletvekillerinin talebinin reddedilmesinden sonra ülkede yoğun tartışmalar başladı.

MERKEL'E DİK DUR ÇAĞRISI

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sessiz kaldığını ifade eden Sol Parti milletvekilleri, Merkel'in Türkiye'ye karşı daha sert davranması gerektiğini ifade etti.

ALMANYA KÜÇÜK DURUMA DÜŞTÜ

SPD Parlamento Grubu Başkanı Thomas Oppermann, Merkel'in NATO zirvesinde Türkiye'yi bu görüşmeler için ikna edememesi durumunda Almanya'nın küçük duruma düşeceğini söyledi.

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