Almanlar Mesut Özil’e hakarete devam ediyor

Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda beklenmedik bir sonuç alarak elenen Almanya’da fatura Türk asıllı futbolcu Mesut Özil’e kesildi. Bu nefretin arkasında Özil’in Başkan Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmelerinin ve çektirdiği fotoğrafların etkisi var.

"ALMANLARDAN HİÇBİR ŞEY ÖĞRENMEDİ"

PKK’ya FETÖ’ye kucak açan Almanya’da yayın yapan Der Spiegel dergisi Mesut Özil’i konu edindiği yazısında şu ifadelere yer verdi: "Almanya şu sıralar yine nankör Türk gencinden şikayetçi çünkü söz konusu Türk, Alman’ın beklediği gibi hareket etmiyor. Önce bir despotla poz veriyor sonra şutu kaleyi bulmuyor ve üstelik bugüne kadar pişmanlık göstermiyor. Bunca yıldır memleketindeki ev sahiplerinden hiçbir şey öğrenememiş."