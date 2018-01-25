Almanlar Türkiye'ye gelmek için rezervasyon yaptırıyor

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği tarafından düzenlenen değerlendirme toplantısında konuşan Frenzel, "Rezervasyonlar Almanya'da çok büyük artış gösteriyor. TUI'nin açıkladığı rakamlara göre, Alman turistlerin ön rezervasyonlarında yaklaşık yüzde 70 civarı artış var. BTW yöneticisi olarak bunu muazzam görüyorum." dedi ve ekledi:

"MUAZZAM BİR GERİ DÖNÜŞ"

"Antalya'ya uçuş kapasitesinde de artış söz konusu. Türkiye muazzam bir geri dönüş yapıyor."

TÜİK'in en son açıkladığı ocak-kasım verilerine göre Türkiye'ye gelen Alman turist sayısı 2016 ve 2017 yıllarında gerileme kaydetti. Buna göre ocak-kasım dönemleri baz alındığında 2015 yılında 5.4 milyon olan Alman turist sayısı 2016'da 3.76 milyona, 2017 yılında ise 3.45 milyona geriledi. Düşüş oranı sırasıyla yüzde 30.38 ve 8.23 olarak gerçekleşti.

Alman turistler arasında özellikle ailelerin Türkiye pazarına dönüş yaptıklarını belirten Frenzel, "Türkiye, adil fiyatlandırma politikası ile bölgede aile dostu alternatifler sunuyor." dedi.

FİYAT UYARISI

Buna karşın, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde uygulayacağı fiyat politikası konusunda dikkatli olması gerektiğine işaret eden Frenzel, ani fiyat artışlarından kaçınılması gerektiğini belirtti.

Frenzel, "Destinasyonlar şu hatayı yapıyorlar; müşteriler geri geliyorlarsa ve bir büyüme söz konusu ise fiyat politikalarını artırmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin bir esneklik alanı var ama bunu fiyat-kalite dengesini bozmadan yapalım." diye konuştu.

Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB) Aralık ayında açıkladığı rapora göre, geçen yıl ocak-kasım döneminde oda fiyatlarında en büyük kaybı yaşayan Avrupa destinasyonu yüzde 15.1 düşüş ile İstanbul oldu. Söz konusu dönemde ortalama günlük satılan oda bedeli 90.5 eurodan 76.8 euroya geriledi.