Almanlar Türkiye'yi protesto için maket tankın önüne yattı

Berlin'de Federal Meclis önünde toplanan bir grup, Türkiye'ye tank ihracatını protesto etti.

TANKIN ÖNÜNDE DURUP YERE UZANDILAR

Maket tankın önünde önce ellerini kaldıran eylemciler daha sonra Türk tankı tarafından ateş edildiğini göstermek kendilerini yere attı.

"ERDOĞAN'A TANK YOK"

Protesto sırasında ayrıca "Erdoğan'a tank yok" sloganları atılırken aynı sloganın yazılı olduğu pankartlar açıldı.

ALMANLAR PROTESTO EDİYOR AMA...

Her ne kadar Federal Meclis'in önünde Türkiye'ye tank ihracı protesto edilse de gerçek bu değil. Çünkü Merkel hükümeti, savunma şirketi Rheinmetall'in Türkiye'ye bazı ürünleri satmasına yasak getirdi. Bu kararın ardından Almanya'dan Türkiye'ye tank ve tank savunma sistemlerinin satışı durdu.