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Almanlar Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı

Almanya, EVET tarafına siyasi engel uygulamalarının ardından başlayan krizin yankıları sürüyor.

03.03.2017 - 01:49
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Almanlar Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı

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İki ülke arasında diplomatik gerginlikler yaşanırken, Alman politikacılar, “Türkiye'ye bu yaz turist göndermeyelim. Anti demokratik bir anayasa değişikliğini savunanlara ülkemizde izin vermeyelim” demeye başladı.

Türkiye'den sert açıklamalar gelmeye devam ediyor, bazı Alman politikacıların açıklamaları da aynı sertlikte.

GABRIEL: SEÇİM GEZİSİNE GELMEYİN

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türk bakanların Almanya'ya seçim gezisine gelmelerini arzulamadıklarını söyledi. Bunun dışında, bakanlar arası görüşmeler ya da çeşitli birebir politik görüşmelerle ilgili bir sorun olmadığını belirten ve Türkiye'den misafirleri bunlar için her zaman beklediklerini belirten Gabriel, Türk Büyekelçi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını da söyledi.

Almanlar Türkiye'yi tehdit etmeye kalktıFOTOĞRAF: Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel

"DENİZ YÜCEL'İ BIRAKMAZSANIZ, DÜZELMEZ"

Bir ziyaret için bulunduğu Kiev'de açıklama yapan Gabriel, “Ortada şu anda büyük bir hasar var. Kendisine bunun en kısa sürede giderilmesi için çalışılması gerektiğini söyledik“ dedi.

Gabriel ayrıca, basın özgürlüğü ile insan hakları ve demokratik ilkelere aykırı olarak tutuklandığına inandıkları Die Welt muhabiri bırakılmadıkça, ilişkilerin düzelmesinin çok zor olacağını da belirttiklerini vurguladı.

SOL PARTİ: TURİST GÖNDERMEYELİM

Sol Parti lideri Katja Kipping, “Türkiye'ye turist olarak gidilmemeli. Eğer Alman hükümeti bir diktatörlük ile kucaklaşıyorsa, biz de turist gönderme konusunda boykot hakkımızı kullanalım. Türkiye'de insan haklarına zarar verenleri, turizmle ödüllendirmeyelim. Olağanüstü halin olduğu bir ülkenin sahillerinde kim rahat edebilir ki? Turist göndermeyerek, Erdoğan'a demokrasi ve insan hakları konusunda bir ders verelim” ifadelerini kullandı.

Almanlar Türkiye'yi tehdit etmeye kalktıFOTOĞRAF: Sol Parti lideri Katja Kipping

Bozdağ'ın konuşmasının yasaklandığı Gaggenau Kenti'nin bulunduğu Baden Württemberg Eyaleti İçişleri Bakanı Thomas Strobl, yasağı savundu ve bunun için yeterli derecede güvenlik endişesi olduğunu söyledi.

Köln'ün yer aldı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin Hıristiyan Demokrat Parti lideri Armin Laschet, şehir idaresinin Zeybekçi ile ilgili aldığı yasağı savundu. Bakan Zeybekçi'nin konuşacağı salonun yaklaşık 7 ay önce “Tiyatro yapacağız” diye kiralandığı öğrenildi.

VATANINA İHANET EDEN TÜRK KÖKENLİ VEKİLLER DE KONUŞTU

Türk kökenli Alman politikacılar da yasağı savundu. Sol Partili Sevim Dağdelen, “Bozdağ'la ilgili yasak kararını savunuyorum. Başbakan Merkel ve Dışişleri Bakanı Gabriel, bu bakanların diktatörlüğü ve idam cezasını savunmasına izin vermemeli” diye konuştu.

Almanlar Türkiye'yi tehdit etmeye kalktıFOTOĞRAF: Sol Partili Sevim Dağdelen

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir de, Türkiye'nin muhalefete ve muhalif sesler çıkaranlara baskı uyguladığını, yasaklar getirdiğini belirterek, “Muhalifleri serbest bırakın, olağanüstü hal altında değil de normal şartlar da sandığa gidilmesinin yolunu açın. Muhalifler istediği gibi konuşabilsin, Deniz Yücel'i serbest bırakın, o zaman ülkemiz de size misafirperverlik göstersin” dedi.

Almanlar Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı

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