taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.045
USD
3,7174
EURO
3,9369
ALTIN
146,67
PETR
55,9000

Almanlar'ı çıldırtan THY reklamı

Türk Hava Yolları (THY) Almanya'nın başkenti Berlin'deki Tegel Havalimanı'na verdiği reklamla Alman medyasının hedefi oldu.

06.03.2017 - 20:44
  1. Haberler
  2. Dünya
Almanlar'ı çıldırtan THY reklamı

THY'nin Berlin'deki Tegel Havalimanı'na verdiği reklamla Almanları adeta çıldırttı.

Büyük bir alanı kiralayan THY, ikram ve lounge gibi konuları ön plana çıkardığı reklam tasarımlarından birine İstanbul'daki CIP Lounge resmini koyarak "İstanbul'daki Lounge'ımız bazı havalimanlarından daha büyük" yazdı.

Almanlar'ı çıldırtan THY reklamı

THY'NİN REKLAMI ALMANLARI ÇILDIRTTI

Almanya'nın önemli gazetelerinden Bild, reklamın küçük düşürücü olduğunu ve bilinçli bir şekilde hazırlandığını iddia etti. THY'yi Tegel Havalimanı ile dalga geçmekle suçlayan Bild gazetesi ve diğer Alman medya kuruluşları, reklamın işe yaramaz olduğunu belirtti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meral Akşener Muğla'da konuştu

Meral Akşener Muğla'da konuştu

636
Nedim Şener'in 15 Temmuz'a tiyatro diyenlere cevabı

Nedim Şener'in 15 Temmuz'a tiyatro diyenlere cevabı

68
Mehmet Topal: Sabaha kadar uyuyamadım

Mehmet Topal: Sabaha kadar uyuyamadım

158
Bahçeli'den Erdoğan'a destek

Bahçeli'den Erdoğan'a destek

506
PKK Menbiç'i şimdi de ABD'ye bırakıyor

PKK Menbiç'i şimdi de ABD'ye bırakıyor

131
Merkel kendini savundu

Merkel kendini savundu

195
Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni okumamış

Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni okumamış

503
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM