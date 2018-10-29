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Almanların 3. Havalimanı şaşkınlığı

2006'da temeli atılan Berlin Havalimanı'nı bitiremeyen Almanlar, Türkiye'nin 44 ayda mega projeyi tamamlamasına hayran kaldı.

Haber Merkezi | 29.10.2018 - 14:37..
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Almanların 3. Havalimanı şaşkınlığı

Tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk etabının açılışı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Törene, dünyanın dört bir yanından gelecek 50'nin üzerinde üst düzey konuk şahitlik edecek.

"SADECE BİR HAVALİMANI DEĞİL..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu sadece bir havalimanı değil, bir zafer anıtıdır" sözünün yer aldığı panolar da havalimanının çeşitli noktalarına yerleştirildi.

Alman medyası da açılış törenini mercek altına aldı.

Ülkede yayın yapan Neue Luzerner Zeitung Gazetesi'nde Gerd Höhler imzasıyla çıkan yazıda, Türkiye'nin 44 ay gibi bir sürede mega projeyi tamamlanması hayranlıkla dile getirildi.

FRANKFURT'U GERİDE BIRAKACAK

Yazıda şu ifadelere yer verildi: "Yeni terminal binası yılda 90 milyon yolcu kapasitesine göre tasarlandı. Bu yeni havaalanını Pekin ve Dubai ile aynı ligde oynayabilecek güçte. Bir kıyaslama yapacak olursak; Frankfurt/Main geçen yıl 64,5 milyon yolcu taşıdı. İstanbul, yeni hava trafik geçişi ile Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki merkez olmak istiyor.

TÜRKLER REKOR SÜREDE TAMAMLADI

Yeni havalimanı iki aylık gecikmeye rağmen 44 aylık inşaat süresiyle rekor kırıyor. Temel atma töreni 2006 yılında yapılan Berlin'deki havalimanının açılışı 2020 yılı için planlanıyor."

İstanbul Yeni Havalimanı'nın içinden görüntüler VİDEO

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