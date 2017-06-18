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Almanların İncirlik'ten çekilmesi 3 ay sürecek

Almanya Savunma Bakanı Ursula Von Der Leyen, Alman askerlerinin İncirlik Üssü'nden çekilişinin eylül ayında tamamlanacağını söyledi.

18.06.2017 - 10:10
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Almanların İncirlik'ten çekilmesi 3 ay sürecek

Bild am Sonntag gazetesine konuşan Alman Savunma Bakanı, Tornadoların terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede haziran sonuna kadar uçuşlarının planlı olduğunu söyledi.

UÇAKLAR ÜRDÜN'E

Planlı uçuşların tamamlanmasının ardından ilk tanker uçaklarının Ürdün’e kaydırılacağını belirten von der Leyen, bunların bir iki günlük aranın ardından temmuz ayının ortalarından itibaren yeniden hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı.

TORNADO VE EKİPMANLARIN TAŞINMASI

Tornadolar ve elde edilen yüksek çözünürlüklü fotoğrafların değerlendirildiği teknik ekipmanın kaydırılmasının karmaşık bir prosedür olduğuna ve iki aylık bir süreyi bulacağına dikkat çeken Von der Leyen, bu sürecin ağustos ve eylül aylarını kapsayacağını söyledi.

Alman Savunma Bakanı, Tornadoların ekim ayından itibaren keşif uçuşlarını yeniden yapmaya başlayacağını belirtti.

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