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Almanların 'İzmir' provokasyonu

Alman devlet televizyonunda yayınlanan haberde; İzmir'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı direnişin kalesi olduğu ifade edildi.

16.10.2017 - 14:17
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Almanların 'İzmir' provokasyonu

15 Temmuz'da düzenlenen kanlı darbe girişiminden sonra Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı nefret dolu bir yayın politikası izleyen Alman devlet televizyonu ARD, bu kez İzmir üzerinden yeni bir provokasyona imza attı.

ERDOĞAN'A KARŞI DİRENİŞİN KALESİ

ARD muhabiri Oliver Mayer-Rüth'ün yayınladığı haberde; İzmir'in, özgürlüğün ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı direnişin kalesi olduğu belirtildi.

Almanların 'İzmir' provokasyonu VİDEO

KADIN VURGUSU

İzmir'in ülkenin en büyük üçüncü kenti olduğunun ifade edildiği haberde, kentte özellikle kadınların önemli bir direniş içerisinde olduğuna yer verildi.

Almanların 'İzmir' provokasyonu

BASKIDAN KAÇIP İZMİR'E YERLEŞİYORLAR

AK Parti'nin İzmir'de oylarının her zaman düşük olduğunu belirten Almanlar, son yıllarda laik ve siyasi baskı altında yaşamak istemeyen birçok Türkün İzmir'e taşındığını söyledi.

Haberde; İzmir'e taşınanların iyi eğitimli insanlar olduğuna dikkat çekildi.

Almanların 'İzmir' provokasyonu

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