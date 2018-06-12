Almanların Türkiye analizi şaşırttı

Alman Deutsche Wirtschafts Nachrichten sitesinde yayınlanan Türkiye analizinde, ekonomik olarak büyümekte olan ülkenin, IMF'ye ihtiyaç duymadığı vurgulandı.

Haberde Türkiye'nin büyüme rakamlarının birçok ekonomisti şaşırttığı da belirtildi.

Türkiye gayri safi yurt içi hasıla, bir önceki yılın aynı dönemine göre ilk çeyrekte yüzde 7,4 oranında arttı. Tarım sektörü yüzde 4,6, sanayi yüzde 8,8, inşaat sektörü yüzde 6,9, hizmet sektörü yüzde on oranında büyüdü.

SPEKÜLATÖR SALDIRI

Dünyaca ünlü ekonomisi dergisi Forbes'in Türkiye analizine de atıfta bulunulan haberde, Türkiye'nin para birimindeki düşüşün spekülatörlerin saldırısına bağlı olduğunu bildirdi.

"Türkiye Arjantin'den farklıdır." Forbes'e göre; “Türkiye'nin durumu, Arjantin’den önemli ölçüde farklıdır. Ülke, yaklaşık üç kat fazla para rezervine sahipken, enflasyon oranı ve faiz oranları Arjantin'inkinden çok daha düşük. Bu, Türk merkez bankasının Türk Lirası üzerinde devam eden spekülatif saldırılardan daha iyi korunabileceği anlamına geliyor.

DÖVİZ REZERVİ YÜKSEK

Türkiye'nin döviz rezervi 139,56 milyar dolar, Arjantin'in ise 50,77 milyar dolar. Türkiye'de enflasyon oranı yüzde 10,85, Arjantin'de yüzde 25,6'dır. Türkiye'deki kilit faiz oranı yüzde 17,75, Arjantin'de yüzde 40'tır. Türkiye, Arjantin'de olduğu gibi IMF'den kredi arayışında içinde değil ve ihtiyacı da yok."

MERKEZ BANKASI GÜÇLENDİRDİ

Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys de, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 125 baz puan artırarak yüzde 17,75'e çıkarmasının TL'ye daha sağlam destek sağlayacak güçlü bir sinyal olduğunu belirterek, Türk lirasının spekülatörlerin saldırıya uğradığını söyledi.

(Türkiye'nin 2002'den bu yana Gayrisafi yurt içi hasıla gelişmesi)





(2002'den bu yana yoksulluk oranı)