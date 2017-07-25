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Almanların Türkiye karşıtlığı devam ediyor

Daha önce Avusturya'da havalimanlarında görülen Türkiye karşıtı reklamlar bu defa Almanya havalimanlarında.

25.07.2017 - 07:45
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Almanların Türkiye karşıtlığı devam ediyor

FETÖ'cülere ve PKK'lılara kucak açan Almanya'da Türkiye saldırmak reklam malzemesi oldu.

"TÜRKİYE'YE GİTMEYİN"

Almanya'da faaliyet gösteres GSM şirketi T-Mobile, Düsseldorf Havalimanı'nda yaptığı reklamla Türkiye'ye gitmeyin çağrısı yaptı.

Firmanın reklamında; "Halâ Türkiye'de tatil yapmak istiyor musunuz?" "100.000 T-Mobil kullanıcısı istemiyor." ifadeleri yer aldı.

Almanların Türkiye karşıtlığı devam ediyor

"KRİZ GÖZLEMLEMİYORUZ"

Öte yandan Almanya'nın tur operatörü grubu FTI Genel Müdürü Ralph Schiller, Alman Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada; "Türkiye’de bir kriz gözlemlemiyoruz.Türkiye'ye yönelik tatil satışlarında azalma yaşanmadı. Müşterilerde tedirginlik yok.

"REZERVASYONLAR ARTTI"

Türkiye satışlarına bakıldığında mevcut kapasitenin neredeyse tamamı satıldı. Bir önceki yıla göre, rezarvasyonlarda çift haneli büyüme kaydedildi." dedi.


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