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Almanya 12'inci cumhurbaşkanını seçiyor

Almanya'da görev süresi dolan Cumhurbaşkanı Joachim Gauck’un yerine yeni bir cumhurbaşkanı belirlenecek.

12.02.2017 - 13:10
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5 adayın katıldığı seçimde, eski Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier’in Almanya’nın yeni cumhurbaşkanı seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Koalisyonu oluşturan partilerce aday gösterilen Steinmeier, 27 Ocak’ta dışişleri bakanlığı görevinden istifa etmişti. Yeni cumhurbaşkanını seçecek Federal Seçiciler Kurulu (Bundesversammlung), Federal Meclis üyeleri ile eyalet meclislerinin belirlediği aynı sayıdaki delegelerden oluşuyor.

12'İİNCİ CUMHURBAŞKANI SEÇİLECEK

Böylelikle 630 milletvekilinin yanı sıra eyaletlerden gönderilen delegelerle birlikte bin 260 Federal Seçiciler Kurulu üyesi yerel saatle 14.00’te Almanya’nın 12. cumhurbaşkanını seçecek.

Federal Konseyde hükumet kanadının delege ve milletvekili sayısının fazla olmasından dolayı Steinmeier’in ilk turda cumhurbaşkanı seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

İLK İKİ TURDA SALT ÇOĞUNLUK ARANACAK

Bir adayın cumhurbaşkanı seçilebilmesi için ilk iki turda salt çoğunluğu alması gerekiyor. Adaylardan birinin ilk iki turda salt çoğunluğa ulaşamaması durumunda üçüncü tura geçilecek ve bu turda en fazla oy alan aday cumhurbaşkanı olacak.

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