taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.791
USD
4,0297
EURO
4,9912
ALTIN
174,67
PETR
74,3300

Almanya 3. Havalimanı'nı yakın takibe aldı

Berlin'e 10 yıldır havalimanı yapamayan Almanlar, Türkiye'nin mega projesine hayran kaldı.

Haber Merkezi | 19.04.2018 - 14:42..
  1. Haberler
  2. Projeler
Almanya 3. Havalimanı'nı yakın takibe aldı

Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdiği projeler arasında yer alan 3. Havalimanı'nda sona gelindi.

29 EKİM'DE AÇILACAK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 29 Ekim'de havaalanının açılışının yapılacağını duyurdu.

3. Havalimanı'nda sona gelinmesi Alman medyasında da geniş yer buldu.

DRONE ÇEKİMİ

Ülkede yayın yapan Manager Magazin'de mega projenin havadan çekilen görüntülerine yer verildi.

Almanya 3. Havalimanı'nı yakın takibe aldı

"BERLİN'DE SADECE HAYALİ KURULABİLİR"

Berlin'e havalimanı yapmak isteyen ancak 10 yıldır ortaya bir taş bile koyamayan Almanlar, görüntülerde şu ifadeleri kullandı: "Berlin Brandenburg Havalimanı’nın (BER) açılışı yıllardır ertelendiği için Berlin’de muhtemelen bunun sadece hayali kurulabilir. Kaynak: E

DÜNYANIN EN BÜYÜK HAVALİMANI

İstanbul’da ise ekim ayı sonunda inşaat sahiplerinin açıklamalarına göre, dünyanın en büyük havalimanı açılacak.

Havalimanın açılış tarihi 29 Ekim 2018 olarak belirlendi. İstanbul Atatürk Havalimanı yeni havalimanı açıldıktan sonra kapatılacak." Kaynak: Ensonhaber

Almanya 3. Havalimanı'nı yakın takibe aldı

Almanya 3. Havalimanı'nı yakın takibe aldı VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Çeşme - Alaçatı Havalimanı ihalesi yarın yapılacak
Son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline gelen Çeşme-Alaçatı'ya yapılacak yeni havalimanının ilk ihalesi yarın gerçekleştirilecek.
Ordu'da 300 yıllık değirmen kurtarıldı
Zamana yenik düşmek üzereyken yeniden yapılandırılan 300 yıllık Tıngırın Değirmeni, turizme kazandırıldı.
Uysal: Kanal İstanbul’un bu yıl başlayacağını düşünüyorum
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Kanal İstanbul'un inşaasına 2018 yılı içerisinde başlanabileceğini belirtti.
Bakan Özhaseki: 500 bin konutu dönüştürmeyi planlıyoruz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'daki deprem riskini kentsel dönüşümle fırsata dönüştürmek gerektiğini dile getirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erken seçimde ittifak oyları nasıl hesaplanacak

Erken seçimde ittifak oyları nasıl hesaplanacak

157
Bekir Bozdağ'dan erken seçim açıklaması

Bekir Bozdağ'dan erken seçim açıklaması

63
Suudi Arabistan'a ilk sinema salonu açıldı

Suudi Arabistan'a ilk sinema salonu açıldı

83
Fatih Portakal CHP'nin 'hazırız' açıklamasına sinirlendi

Fatih Portakal CHP'nin 'hazırız' açıklamasına sinirlendi

73
Ruhsuz futbol Galatasaray taraftarını çıldırttı

Ruhsuz futbol Galatasaray taraftarını çıldırttı

79
Guardian'ın seçim hazımsızlığı

Guardian'ın seçim hazımsızlığı

203
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı gündemde

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı gündemde

220
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM