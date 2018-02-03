Almanya 4 FETÖ'cü askeri koruması altına aldı

Alman basını, Türkiye'de darbe girişiminde bulunan Kara Harp Okulu eski Kurmay Başkanı Albay İlhami P., Yarbay Atakan A., askerler İbrahim Y., ve Hasan E.'ye, geçici koruma statüsü verildiğini duyurdu.
"İADELERİ MÜMKÜN DEĞİL"
Almanya'nın haftalık dergilerinden Der Spiegel, 4 eski türk subayına Almanya'ya iltica hakkı tanındığını ileri sürdü.
Haftalık Der Spiegel dergisi dört eski Türk subaya Almanya'da iltica hakkı tanındığını bildirdi. Haberde, böylelikle bu kişilerin Türkiye'ye iadesinin mümkün olmadığına dikkat çekildi.
Der Spiegel'in haberinde, subaylardan birinin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde önemli bir rol oynadığı iddia edilen Kara Harp Okulu eski Kurmay Başkanı Albay İlhami P. olduğu belirtildi.
İLHAMİ P. TÜRKİYE'DE YARGILANIYOR
Anadolu Ajansı, İlhami P.'nin, darbe girişiminin yaşandığı gece Kara Harp Okulu'nda yaşanan eylemler nedeniyle açılan davada, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs,” "silahlı terör örgütüne üye olmak” gibi suçlarla yargılandığını duyurmuştu.