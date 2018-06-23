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Almanya'da, 4 PKK'lıya tutuklama

Almanya'da yaygın bulunan ve pek fazla yaptırımla karşılaşmayan PKK'lılardan 4'ü tutuklandı.

Haber Merkezi | 23.06.2018 - 09:20..
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Almanya Federal Adalet Mahkemesi soruşturma hakiminin tutuklama emri vermesiyle Federal Savcılık 21 Haziran'da 4 PKK’lıyı tutukladı.

3 ERKEK 1 KADIN PKK'LIYA TUTUKLAMA

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Gelsenkirchen şehrinde tutuklanan bir kişinin PKK'ya üye olmak, gasp, tehlikeli yaralama, ölümle tehdit etmek, adam kaçırmak suçlarını işlediği, 2015-2017 yılları arasında PKK'nın Hamburg ve Berlin bölge sorumlusu, Temmuz 2017 tarihinden itibaren de Baden Württemberg eyaleti sorumlusu olduğu belirtildi.

Ayrıca Böblingen kentinde de 2 erkek 1 kadının tutuklandığı bildirildi. Bu 3 kişinin PKK'nın eski Karlsruhe sorumlusu olan ve daha sonra PKK'dan kopan bir kişiyi 12 Nisan'da kaçırmak, fiziki şiddet uygulamak ve tekrar PKK'ya katılmasını sağlamak suçlarından tutuklandıkları ifade edildi.

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