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Almanya ABD'den İncirlik için destek istedi

Türkiye ile İncirlik krizinin sonuçlanmaması halinde Almanya İncirlik'ten taşınmak için ABD'den yardım talep etti.

02.06.2017 - 19:53
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Almanya ABD'den İncirlik için destek istedi

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in gelecek günlerde Türkiye’ye yapmayı planladığı ziyarette son bir kez soruna çözüm bulmayı deneyeceği, sonrasında Alman hükümetinin nihai kararını vereceği kaydediliyor.

ALMANYA ÜSSÜ ÜRDÜN'E KONUŞLANDIRACAK

DW Türkçe’nin haberine göre, Türkiye ile İncirlik konusunda uzlaşma ihtimalini zayıf gören Alman hükümeti, Tornado keşif uçakları ile yakıt ikmal uçağını Ürdün’de konuşlandırma seçeneği üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

ABD'DEN DESTEK İSTENDİ

İncirlik gerilimi, ABD ile Almanya arasında yürütülen askeri ve diplomatik temaslarda masaya yatırıldı.

Almanya’nın naklin olabildiğince hızlı gerçekleşmesi için ABD’den lojistik destek talebinde bulunduğu, Washington yönetiminin de destek sözü verdiği belirtildi.

Amerikalıların Ürdün’de ABD’nin yanı sıra Hollanda ile Belçika birliklerinin de görev yaptığını, üssün “bir hayli kalabalık” olduğunu söyledikleri, ancak Almanya’nın bu yönde karar alması durumunda, ellerinden gelen desteği vereceklerini ilettikleri de öğrenildi.

Almanya ABD'den İncirlik için destek istedi

İNCİRLİK'TE 260 ALMAN ASKERİ BULUNUYOR

İncirlik’te halen yaklaşık 260 Alman askeri görev yapıyor ve burada konuşlu Tornado savaş uçakları ‘Recce' adı verilen yüksek çözünürlüklü kameraları ile Suriye ve Irak'ta IŞİD hedefleri üzerinde keşif uçuşları gerçekleştiriyor.

Bu uçuşlarda elde edilen istihbarat, koalisyon güçlerinin hava operasyonlarında kullanılıyor. İncirlik’ten ayrıca Alman Hava Kuvvetleri'ne ait Airbus A310 tipi askeri uçak da koalisyon güçlerinin jetlerine havada yakıt ikmali yapıyor.

Almanya ABD'den İncirlik için destek istedi

Almanya ABD'den İncirlik için destek istedi

Almanya ABD'den İncirlik için destek istedi

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