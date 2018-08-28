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Almanya, ABD'ye karşı Türkiye'nin yanında

Alman Bakan Heiko Maas, Avrupalılar olarak Türkiye’de istikrarlı ekonomik gelişme istediklerini söyledi.

AA | 28.08.2018 - 13:48..
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  2. Avrupa
Almanya, ABD'ye karşı Türkiye'nin yanında

ALMAN

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bugün Berlin’de düzenlenen Alman Büyükelçiler Toplantısı'nda ABD’nin yaptırım politikasını eleştirdi.

"AVRUPALILAR OLARAK..."

ABD’nin kısa süre önce Türkiye’ye yönelik de yaptırımlar ve ek vergiler uyguladığını anımsatan Maas, "Biz Avrupalılar olarak, Türkiye’de istikrarlı ekonomik gelişmeye ilgi duyuyoruz." dedi.

Maas, gelecek hafta Türkiye’ye yapacağı ziyarette Türkiye’deki ekonominin durumu konusunu da Türk hükümetiyle görüşeceğini kaydetti.

Son dönemde kurallara dayalı ekonomik düzenin sorgulandığını, açık bir ekonomi olan Almanya’nın bundan etkilendiğini ifade eden Maas, "Korumacılık yerine açık olma ile daha fazla şeyler başarılır. Bu sadece siyasi olarak değil ekonomik alanda da geçerli." değerlendirmesinde bulundu.

Ek gümrük vergilerle korumacılık yapıldığını vurgulayan Maas, “Gümrük vergileri ve kotalar müzakerelerin konusu olması lazım. Bunların başka ülkeleri cezalandırma aracı olmaması gerekir." diye konuştu.

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