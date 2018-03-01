Almanya Afrin'de ateşkes istedi

Almanya Dışişleri Bakanlığı; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terör örgütü YPG'nin işgal altında tuttuğu Afrin'e yönelik başlattığı operasyonla ilgili açıklama yaptı.

30 GÜNLÜK ATEŞKES ÇAĞRISI

Bakanlık Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi'nin kararı Suriye'nin bütününden bahsediyor ve Suriye'nin tamamı için 30 günlük bir ateşkes çağrısında bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.

TERÖRİSTLERİ VURMAYIN

Sözcü, açıklamasının devamında ateşkesin Afrin'i de kapsadığını bu yüzden operasyonların durması gerektiğini savundu.

TERÖRLE MÜCADELEDE ATEŞKES OLMAZ

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede huzur ve barış ortamını sağlamak için düzenlenen operasyonu son ana kadar devam ettirecek.