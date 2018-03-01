taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.951
USD
3,8020
EURO
4,6393
ALTIN
160,69
PETR
64,6900

Almanya Afrin'de ateşkes istedi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin titizlikle yürüttüğü operasyona karşı çıkan Almanlar, Afrin'de ateşkes sağlanmasını isteyerek teröristleri sevindirdi.

Haber Merkezi | 01.03.2018 - 07:44..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Almanya Afrin'de ateşkes istedi

Almanya Dışişleri Bakanlığı; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terör örgütü YPG'nin işgal altında tuttuğu Afrin'e yönelik başlattığı operasyonla ilgili açıklama yaptı.

30 GÜNLÜK ATEŞKES ÇAĞRISI

Bakanlık Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi'nin kararı Suriye'nin bütününden bahsediyor ve Suriye'nin tamamı için 30 günlük bir ateşkes çağrısında bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.

TERÖRİSTLERİ VURMAYIN

Sözcü, açıklamasının devamında ateşkesin Afrin'i de kapsadığını bu yüzden operasyonların durması gerektiğini savundu.

TERÖRLE MÜCADELEDE ATEŞKES OLMAZ

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede huzur ve barış ortamını sağlamak için düzenlenen operasyonu son ana kadar devam ettirecek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Brexit anlaşmasının ilk taslağı: İngiltere memnun değil
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Londra ile ayrılık görüşmelerini yürütmekle görevlendirilen Michel Barnier, Brexit anlaşmasının ilk taslağını basına duyurdu.
Yunanistan'da sermaye kontrolleri hafifletiliyor
Yeni düzenlemeyle, bir kişinin birden fazla banka hesabı açmasına izin verilecek, bankadan aylık nakit çekim limiti artırılacak.
Çekya, terörizmi desteklemiyormuş
Çekya Dışişleri Bakanı, skandal Salih Müslim kararını savunarak "Biz terörizmi desteklemiyoruz." açıklaması yaptı.
UETD'nin 'terörle mücadelede kadın' paneli
UETD, Kadınlar Günü kapsamında Avrupa'da farklı ülkelerde paneller düzenliyor. "Terör mağduru aileler ve terörle mücadelede kadın" başlıklı panellerde Fatma Şahin ve Zehra Taşkesenlioğlu konuşacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tankları korumak için PULAT geliyor

Tankları korumak için PULAT geliyor

37
Türkiye'nin Nabzı programındaki kavga reklama götürdü

Türkiye'nin Nabzı programındaki kavga reklama götürdü

24
Erdoğan: Afrika ile yürümek istiyoruz

Erdoğan: Afrika ile yürümek istiyoruz

55
Cumhurbaşkanı: Öyle veya böyle bu iş bitecek

Cumhurbaşkanı: Öyle veya böyle bu iş bitecek

20
Ercan Yazgan felç geçirdi

Ercan Yazgan felç geçirdi

26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayirli gazeteciye ayar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayirli gazeteciye ayar

107
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM