Almanya Anayasa Mahkemesi'nden aşırı sağcı NPD kararı

Mahkeme, 6 bin üyesi bulunan NPD'nin Anayasaya aykırı politikalar güttüğünü kabul ediyor.

Ancak yargıç Andreas Vosskuhle, "partinin henüz bu yolda başarılı olabileceğini gösteren kayda değer deliller bulunmuyor" diye vurguladı.

NPD yöneticileri, ırkçı ve antisemitist oldukları, insan onurunu aşağılayan ve antidemokratik tutum gösterdikleri gerekçesiyle bir süredir yetkililerin takibinde. Almanya'nın davacı eyaletleri, geçen yıl bazı parti yöneticilerin ifadelerini mahkemeye delil olarak göstermişti.

Bu deliller arasında yöneticilerin 'Afrikalı, Asyalı ve Ortadoğuluların asla Alman olamayacaklarına' dair beyanları bulunuyor.

REFAH PARTİSİ DAVASI İNCELENDİ

Alman basını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 2003 yılında Refah Partisi'nin kapatılması kararının Alman Anayasa Mahkemesi'nin NPD hükmünde belirleyici olacağını ifade ediyordu.

AİHM, bir partinin 'devlete somut tehdit oluşturması' ve 'kapatılması yönünde toplumsal açıdan acil bir ihtiyaç duyulması' durumunda kapatılabileceğini belirtiyor. AİHM Refah Partisi'nin o dönemde 'iktidarı ele geçirme şansına sahip olup Türk demokrasisinin temellerini tehdit ettiği' gerekçesiyle Türk Anayasa Mahkemesi'nin kapatma kararını haklı olduğuna hükmetmişti.