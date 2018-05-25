Almanya Başbakanı Merkel Çin'de

Almanya Başbakanı Angela Merkel resmi temasarda bulunmak üzere iki günlük Çin ziyareti gerçekleştiriyor. Çin ziyareti kapsamında Xi Jinping ile de bir araya gelen Merkel, Çin'in Shenzhen kentinde bulunan Alman markası Siemens'in fabrikasını ziyaret etti.





FABRİKADA İNCELEME

Raylı sistemler, elektrikli motorlar ile tıbbi cihazların üretimlerinin yapıldığı Shenzhen'deki fabrikaya ziyaret gerçekleştiren Merkel burada incelemelerde bulundu.





ROBOTA İLGİ

Robotik sistemlerin de üretiminin gerçekleştirildiği fabrikada, yapay zekalı ürünler de Merkel'in merceği altına alındı. Alman Başbakan, yapay zekalı teknolojilerin sergilendiği standa büyük ilgi gösterdi. Merkel robot ile uzun süre vakit geçirdi.

Merkel, ilk kez Başbakan olduğu 2005 yılından bu yana Çin'i 11 kere ziyaret etti.



