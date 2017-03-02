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Almanya Başbakanı Merkel Mısır'da

Mülteci sorununu görüşmek için Mısır'a giden Almanya Başbakanı, Sisi ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

02.03.2017 - 17:15
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa'ya mülteci akışını durdurma yollarını görüşmek için Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarda bulunuyor.

SİSİ'YLE GÖRÜŞTÜLER

Merkel, ilk olarak Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ile bir araya geldi.

Almanya Başbakanı Merkel Mısır'da

MÜLTECİ SORUNU

Alman başbakanın ziyaretinin gündeminde, mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesi, bu ülkelerde iltica hukukuyla ilgili düzenlemeler yapılması, hayat şartlarının düzelmesi için geri dönenlere mali yardım yapılması, sınırların kontrolünde işbirliğe gidilmesi ve insan kaçakçılığıyla mücadele bulunuyor.

TUNUS'A DA GİDECEK

Merkel, Kahire'de iş insanları, sivil toplum temsilcileri ve Müslüman ile Hristiyan dini liderlerle görüştükten sonra cuma günü Tunus'a hareket edecek.

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