Almanya Başkan Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 23-27 Eylül'de ABD'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmasının ardından 28-29 Eylül'de gerçekleştireceği Almanya ziyareti, polis ve hükümeti alarma geçirmiş durumda.

BERLİN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ RESMİ TALEPTE BULUNDU

Alman basınına göre Berlin Emniyet Müdürlüğü, Erdoğan'ın ziyareti boyunca olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine yönelik Eyalet İçişleri Bakanı Andreas Geisel'den resmi talepte bulundu.

BAYERN MÜNİH MAÇININ ERTELENMESİ DE GÜNDEMDE

Tagesspiegel, salı günü polisin OHAL ve 28 Eylül'de oynanacak Hertha Berlin-Bayern Münih maçının başka bir güne ertelenmesi talebini ilettiğini yazdı. Ancak bu talepler şimdilik beklemeye alındı.

BAKANLIK ÖZEL HAREKAT KOMANDOLARI BİRİMİNDEN TAKVİYE İSTEDİ

Eyalet İçişleri Bakanı, Erdoğan'ın ziyareti boyunca alınacak önlemlerin Berlin'in elindeki imkanların çok üstünde olduğu gerekçesiyle federal ve diğer eyalet polis birimlerinden ve özel harekat komandoları birimi SEK'den takviye talep etti. Ama takviyelerin gelip gelmeyeceği henüz netleşmedi.

BERLİN POLİSİ FAZLA MESAİ YAPACAK

Berlin polis teşkilatında 28-29 Eylül için tüm izinler iptal edildi ve fazla mesai emri verildi.

BERLİN'DE OHAL EN SON 2001'DE İLAN EDİLMİŞTİ

Berlin’de OHAL, son kez, 11 Eylül 2001 saldırıları sonrası 2002 yılında Bush'un ziyaretinde alınmış, kentte 'kırmızı alarm' ilan edilip Bush’un kaldığı otel ve hükümet binalarına yakın yerlerde tüm protesto girişimleri ve toplantılar yasaklanmıştı.