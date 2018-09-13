taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.16535
Euro
7.22145
Altın
1210.33
Borsa
94361.07
Gram Altın
239.957

Almanya Başkan Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanıyor

Berlin polisi Başkan Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla alarma geçmiş durumda. Ayrıca Hertha Berlin-Bayern maçının iptal edilmesi gündemde.

Haber Merkezi | 13.09.2018 - 17:00..
  1. Haberler
  2. Gündem
Almanya Başkan Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 23-27 Eylül'de ABD'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmasının ardından 28-29 Eylül'de gerçekleştireceği Almanya ziyareti, polis ve hükümeti alarma geçirmiş durumda.

BERLİN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ RESMİ TALEPTE BULUNDU

Alman basınına göre Berlin Emniyet Müdürlüğü, Erdoğan'ın ziyareti boyunca olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine yönelik Eyalet İçişleri Bakanı Andreas Geisel'den resmi talepte bulundu.

Almanya Başkan Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanıyor

BAYERN MÜNİH MAÇININ ERTELENMESİ DE GÜNDEMDE

Tagesspiegel, salı günü polisin OHAL ve 28 Eylül'de oynanacak Hertha Berlin-Bayern Münih maçının başka bir güne ertelenmesi talebini ilettiğini yazdı. Ancak bu talepler şimdilik beklemeye alındı.

BAKANLIK ÖZEL HAREKAT KOMANDOLARI BİRİMİNDEN TAKVİYE İSTEDİ

Eyalet İçişleri Bakanı, Erdoğan'ın ziyareti boyunca alınacak önlemlerin Berlin'in elindeki imkanların çok üstünde olduğu gerekçesiyle federal ve diğer eyalet polis birimlerinden ve özel harekat komandoları birimi SEK'den takviye talep etti. Ama takviyelerin gelip gelmeyeceği henüz netleşmedi.

Almanya Başkan Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanıyor

BERLİN POLİSİ FAZLA MESAİ YAPACAK

Berlin polis teşkilatında 28-29 Eylül için tüm izinler iptal edildi ve fazla mesai emri verildi.

BERLİN'DE OHAL EN SON 2001'DE İLAN EDİLMİŞTİ

Berlin’de OHAL, son kez, 11 Eylül 2001 saldırıları sonrası 2002 yılında Bush'un ziyaretinde alınmış, kentte 'kırmızı alarm' ilan edilip Bush’un kaldığı otel ve hükümet binalarına yakın yerlerde tüm protesto girişimleri ve toplantılar yasaklanmıştı.

Almanya Başkan Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Merkez Bankası faizi 625 baz puan yükseltti

Merkez Bankası faizi 625 baz puan yükseltti

430
Varlık Fonu yönetim kurulu üyelerinden maaş almama kararı

Varlık Fonu yönetim kurulu üyelerinden maaş almama kararı

235
Üçüncü Havalimanı'nın taşımacılık ihalesi iptal edildi

Üçüncü Havalimanı'nın taşımacılık ihalesi iptal edildi

98
Rusya'nın Vostok-2018 tatbikatı

Rusya'nın Vostok-2018 tatbikatı

54
Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu

Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu

64
Başkan Erdoğan'dan faiz açıklaması

Başkan Erdoğan'dan faiz açıklaması

170
Döviz kurlarının faiz kararına ilk tepkisi

Döviz kurlarının faiz kararına ilk tepkisi

177
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM