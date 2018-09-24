taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.19975
Euro
7.30355
Altın
1199.685
Borsa
98520.88
Gram Altın
239.728

Almanya Başkonsolosluğu önünde orman protestosu

Kuzey Ormanları Savunması üyesi bir grup, Hambach ormanlarını savunan eylemcilerin yanında olduklarını belirtmek için Almanya Başkonsolosluğu önünde destek eylemi yaptı.

DHA | 24.09.2018 - 14:58..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Almanya Başkonsolosluğu önünde orman protestosu

Konsolosluk önünde toplanan grup, "Hambach Ormanı'nı savunan kardeşlerimizin yanındayız" yazılı pankart açtı.

Eylemciler ormanda yaşayan hayvanları simgeleyen sincap figürü maskesi taktı.

Almanya Başkonsolosluğu önünde orman protestosu

"ELİNİZİ ÇEKİN"

Grup adına basın açıklamasını okuyan Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar "Almanya, linyit madeni için %90'ı yok edilen 12 bin yıllık Hambach Ormanı'nından geriye kalan %10 'luk kısmı kurtarmak için beş yıldır mücadele eden dostlarımız, devlet müdahalesi ile ağaçlarından koparılmak isteniyor. Direnişçileri ormandan çıkarmak üzere 13 Eylül'den bu yana binlerce polisin katıldığı operasyon devam ediyor. Polis müdahalesi sırasında uzun süredir direnişi belgeleyen ve destekleyen gazeteci Steffen hayatını kaybetti.  Bugün yalnızca %10'u kalan orman, nesli tükenme tehdidinde olan 140 canlı türünün yuvası olarak tıpkı Kuzey ormanları gibi direniyor. Binlerce yıllık ormanı, altındaki linyit için kesen RWE Hambach Ormanından elinizi çekin" dedi.

Almanya Başkonsolosluğu önünde orman protestosu

Grup yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.

Almanya Başkonsolosluğu önünde orman protestosu

Alman polisi Hambach Ormanı’ndaki çevrecileri darbetti

Almanya Başkonsolosluğu önünde orman protestosu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Otomotilde ÖTV düzenlemesi

Otomotilde ÖTV düzenlemesi

228
Trump: Ruhani ile görüşürüm

Trump: Ruhani ile görüşürüm

38
FETÖ'cü Hakan Şükür'ün Türkiye'ye dönme hayali

FETÖ'cü Hakan Şükür'ün Türkiye'ye dönme hayali

147
Para cezası alan muhtar polislere hakaret etti

Para cezası alan muhtar polislere hakaret etti

139
ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları

181
Erdoğan, Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali verdi

Erdoğan, Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali verdi

39
Erdoğan'dan ABD'de açıklamalar

Erdoğan'dan ABD'de açıklamalar

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM