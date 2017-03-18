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Almanya belgesiz göçmenleri aksanından tanıyacak

Almanya, yanlarında bir belge olmadan ülkeye giriş yapan göçmenlerin uyruğunu anlamak için yeni bir ses tanıma sistemini devreye sokacak.

18.03.2017 - 04:52
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sd

BBC Türkçe'nin haberine göre Alman yetkililer yazılımın iki hafta içinde denenmeye başlayacağını söylüyor. Ancak sistemin rutin uygulama haline gelmesi için en az bir yıla daha ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor. Yazılımın ne kadar etkili olabileceği konusunda da tartışmalar sürüyor.

SURİYELİ OLDUĞUNU İDDİA EDEN GÖÇMENLERİ SAPTAMAK İÇİN

Yeni uygulamanın öncelikli amacı, Arapça konuşan ancak Suriyeli olmamasına rağmen sığınma başvurusunun kabul edilme şansını artırmak için Suriyeli olduğunu iddia eden göçmenleri saptamak.

Ancak dil ve kelimelerin sürekli değiştiğine dikkat çeken dil bilimciler, bir makinenin tam doğru tahminlerde bulunmasının imkânsız olduğunu söylüyor.

Almanya belgesiz göçmenleri aksanından tanıyacak

YETKİLİLER: BİZE YARDIMCI OLACAK

Associated Press'a konuşan yetkililer, yeni sistemin bir göçmenin kimliğini saptamak için hali hazırda kullanılan yöntemlere ek olarak kullanılacağını belirtti.
Yani bir göçmen hakkında son karar, sadece bu ses tanıma sisteminin ulaştığı sonuca göre verilmeyecek.

Almanya 1998'den bu yana, göçmenlerin uyruklarını saptamak için daha basit konuşma çözümleme yöntemleri kullanıyor.

Yeni yazılım, bankalar ve sigorta şirketleri tarafından kullanılan ses ile kimlik doğrulama sistemlerine benziyor ve farklı aksanları ayırt edebiliyor.

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