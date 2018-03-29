Almanya, BMGK üyeliği için İsrail ile yarışıyor

Teröristleri ülkelerinde besleyen ve ülkelerine göçmen almamak için her yolu deneyen Almanya'nın Dışişleri Bakanı Heiko Maas, insani yardımlar konusunda büyük rol oynadıklarını iddia etti. Sadece bununla da yeterli kalmayan Maas, BM'ye büyük katkılar sağladıklarını söyleyerek, ülkesi adına BMGK'da daimi üyelik istedi.

"İSRAİL'E KARŞI YARIŞMIYORUZ"

BM'ye en fazla katkı yapan ve insani yardımlar konusunda büyük role sahip ülkelerden biri olarak BMGK'de temsil edilmek istediklerini söyleyen Maas, iklim değişikliği ile mücadelenin de Almanya'nın öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

Maas, Almanya'nın İsrail'e karşı yarıştığı iddialarını ise yalanladı.

5 DAİMİ ÜYE VAR

Toplam 15 üye ülkenin bulunduğu BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'dan oluşuyor.

Kalan 10 üye ise BM'nin beş coğrafi grubu arasından iki yıllık süre için BM Genel Kurulu'nda seçiliyor. Geçici üyelerden her yıl beşi yenileniyor.

Almanya, Belçika ve İsrail 2019-2020 yıllarında Batı Avrupa ve Diğerleri Grubu'nda (WEOG) boşalacak iki koltuktan biri için yarışıyor.

BMGK'de geçici üyelik için 8 yılda bir adaylığını koyan Almanya en son 2011-2012 yıllarında konseye seçilmişti.