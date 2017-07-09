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Almanya Cumhurbaşkanı polislere teşekkür etti

Frank-Walter Steinmeier, yaşanan olaylarla ilgili "Almanya'da son yıllardaki gösterilerde bu boyutta şiddeti yaşamadık." dedi.

09.07.2017 - 14:43
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Almanya Cumhurbaşkanı polislere teşekkür etti

Hamburg'da gösterilerde yaralanan polisleri ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier gazetecilere yaptığı açıklamada, olaylar sırasında 200'den fazla polisin yaralandığını anımsattı.

POLİSLERE TEŞEKKÜR

Polislere sadece geçmiş olsun demediğini, aynı zamanda teşekkür ettiğini de belirten Steinmeier, polisleri ziyaretinde, son günlerde yaşananlara ilişkin bilgi de edindiğini aktardı.

Almanya Cumhurbaşkanı polislere teşekkür etti

"GÖSTERİCİLER ACIMASIZCA ZARAR VERDİLER"

"Almanya'da son yıllardaki gösterilerde bu boyutta şiddeti yaşamadık" değerlendirmesinde bulunan Steinmeier, göstericilerin sadece polislere değil, Hamburg halkının malına da acımasızca zarar verdiğini ifade etti.

Steinmeier, gördüklerinden sarsıldığını ve şoke olduğunu dile getirdi.

Almanya Cumhurbaşkanı polislere teşekkür etti

Polisin takdiri hak ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Steinmeier, G20 Liderler Zirvesi'nin Hamburg'da düzenlenmesine yönelik eleştirilere de değindi. Steinmeier, eleştirilere katılmadığını, Hamburg'un doğru bir tercih olduğunu bildirdi.

FAİLLERE YÜKSEK CEZA TALEBİ

Steinmeier'e eşlik eden Hamburg Eyaleti Başbakanı Olaf Scholz da polislerin kahramanca görev yaptıklarını dile getirerek faillere yüksek cezalar verilmesini talep etti.

Almanya Cumhurbaşkanı polislere teşekkür etti

Hamburg'da perşembe günü başlayan ve kentin bazı bölgelerinde dün akşama kadar devam eden gösterilerde çok sayıda araç ateşe verilmiş, protestocular tarafından kurulan barikatlar yakılmış, yağmalamalar yaşanmış, polis ve göstericiler arasında çatışmalar çıkmıştı.

Almanya Cumhurbaşkanı polislere teşekkür etti

Almanya Cumhurbaşkanı polislere teşekkür etti

Almanya Cumhurbaşkanı polislere teşekkür etti

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