Almanya Dışişleri Bakanı Irak'a gidemedi

Irak Başbakanı Haydar İbadi, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in ülkesine yapacağı ziyareti engelledi.

ÜLKEYE SOKMADI

Gabriel'in Erbil'de Barzani yönetimi ile görüşme konusunda ısrar etmesi nedeniyle programa izin verilmediği öğrenildi.

Sigmar Gabriel'in önce Bağdat'a sonra da Erbil'e gitmesi planlanıyordu.

MERKEL ARAYA GİRDİ

Erteleme kararından sonra Almanya Başbakanı Angela Merkel, Irak Başbakanı İbadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ancak bu görüşme de sonuç vermedi.

Konuyla ilgili haberler, Alman medyasında geniş yer buldu.