Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye teşekkür

Maas, Berlin'de Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Peter Maurer ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında, İdlib ve çevresinde insani felaketin yaşanmasını önlemek için her şeyi yaptıklarını söyledi.

"MÜTEŞEKKİRİM"

Bunun için Türk yetkililerle de görüşmeleri sürdürdüklerini belirten Maas, Türk yetkililerinin, Tahran'da Rus ve İranlılarla bir araya geldiğini ve ateşkesten yana tutum sergilediğine işaret ederek, "Bu konuda çok müteşekkirim." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile dün bir görüşme gerçekleştirdiğini anımsatan Maas, yarın da Berlin'de ağırlayacağı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suriye konusunu ele alacağını belirtti.

KIZILHAÇ KOMİTESİ'NE 150 MİLYON EURO

Maas, İdlib'e büyük bir saldırı yapılmasını engellemeye katkı sağlayacak her durumu memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Maas ayrıca, Alman hükümetinin Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne 150 milyon euro vereceğini de bildirdi.