taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1313
Euro
7.1723
Altın
1204.785
Borsa
94419.15
Gram Altın
237.603

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye teşekkür

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Suriye Zirvesi'nde ateşkesten yana tutum sergileyen Türkiye'ye teşekkür etti.

AA | 13.09.2018 - 21:42..
  1. Haberler
  2. Dünya
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye teşekkür

Maas, Berlin'de Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Peter Maurer ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında, İdlib ve çevresinde insani felaketin yaşanmasını önlemek için her şeyi yaptıklarını söyledi.

"MÜTEŞEKKİRİM"

Bunun için Türk yetkililerle de görüşmeleri sürdürdüklerini belirten Maas, Türk yetkililerinin, Tahran'da Rus ve İranlılarla bir araya geldiğini ve ateşkesten yana tutum sergilediğine işaret ederek, "Bu konuda çok müteşekkirim." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile dün bir görüşme gerçekleştirdiğini anımsatan Maas, yarın da Berlin'de ağırlayacağı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suriye konusunu ele alacağını belirtti.

KIZILHAÇ KOMİTESİ'NE 150 MİLYON EURO

Maas, İdlib'e büyük bir saldırı yapılmasını engellemeye katkı sağlayacak her durumu memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Maas ayrıca, Alman hükümetinin Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne 150 milyon euro vereceğini de bildirdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mevlüt Çavuşoğlu: ABD müttefik konusunda karar versin

Mevlüt Çavuşoğlu: ABD müttefik konusunda karar versin

52
Sağanak yağış İstanbul'u su altına aldı

Sağanak yağış İstanbul'u su altına aldı

18
Florence Kasırgası yüzünü gösterdi

Florence Kasırgası yüzünü gösterdi

56
Zonguldak'ta sokak köpeği öldürdüler

Zonguldak'ta sokak köpeği öldürdüler

15
2'si yönetici kadrodan 6 kişi FETÖ'den tutuklandı

2'si yönetici kadrodan 6 kişi FETÖ'den tutuklandı

4
Diyarbakır sokaklarında uygulama

Diyarbakır sokaklarında uygulama

2
Savunma Bakanlığı ile Teknoloji Bakanlığı'na atama

Savunma Bakanlığı ile Teknoloji Bakanlığı'na atama

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM