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Almanya Dışişleri Bakanı: Türkiye giriş yasağı uyguluyor

Alman Federal Meclisi üyelerinden oluşan bir heyetin Türkiye'ye yapacağı ziyaretin iptal edilmesi Ankara-Berlin hattında gerilime neden oldu

25.05.2017 - 08:55
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Almanya Dışişleri Bakanı: Türkiye giriş yasağı uyguluyor

Almanya Dışişleri Bakanı: Türkiye giriş yasağı uyguluyor

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'yi Alman vekillere ülkeye "giriş yasağı" uygulamakla suçladı.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Gabriel Çin'in başkenti Pekin'de bugün yaptığı açıklamada, bunu çok "ciddi bir gelişme" olarak nitelendirerek, bundan sonraki diyaloğun kolay olmayacağını belirtti.

Federal Alman Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth'un başkanlığındaki bir heyetin 25-28 Mayıs tarihleri arasında Ankara, Diyarbakır ve İstanbul'da siyasetçiler, çeşitli kurumların yetkilileri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile görüşmeler yapması planlanıyordu.

ANKARA İZİN VERMEDİ

Heyette Yeşiller partili Roth'un yanı sıra Alman Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Matthias Zimmer, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Grubu Dış Politika Sözcüsü Niels Annen ve Yeşiller grubu Mülteci Politikaları Sözcüsü Luise Amtsberg yer alıyordu. Ancak Ankara'nın resmi görüşmelere izin vermeyen tavrı üzerine ziyaret iptal edildi.

ERDOĞAN-MERKEL GÖRÜŞMESİ

Brüksel'de yapılacak NATO zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ikili bir görüşme yapması ve bu görüşmede konunun gündeme gelmesi bekleniyor.

Federal hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Merkel ile Erdoğan'ın ikili görüşmesinin planlandığını, ancak Türk tarafı ile konuya ilişkin görüşmelerin hâlâ sürdüğünü söyledi. Seibert, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada Alman vekillerin İncirlik'i ziyareti ile Türkiye'deki tutuklu gazetecilerin durumunun ele alınacak konular arasında olduğunu ifade etti.

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