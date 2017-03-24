Almanya Dışişleri Bakanı: Türkiye ile diyalog sürmeli

Gabriel, Atina’da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulması yönündeki çağrıları eleştirdi.

Dış politikada uzun vadeli düşünülmesi gerektiğini kaydeden Gabriel, “Türkiye’yi gittiği yolun yanlış olduğu konusunda ikna etmek için her şeyi yapmalıyız. Zor da olsa, ‘Türkiye ile diyalog kapılarını açık tutmak için ne yapıyoruz?’ sorusunun yanıtını aramalıyız” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, DÜNYA ÜZERİNDE YER DEĞİŞTİRMEYECEK"

“Hayal kırıklığı ve kızgınlıkla tüm diyalog kapılarını kapatmanın yanlış olacağını" belirten Alman Dışişleri Bakanı, “Bu komşu ülkeyle ilişkilerimiz nasıl olacak? Türkiye dünya üzerinde yer değiştirmeyecek” dedi. Gabriel, Türkiye ile diyalogun sürmesi gerektiğini söyledi.