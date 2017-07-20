Almanya Dışişleri Bakanı'ndan küstah Türkiye açıklamaları

Büyükada'da toplantı halinde basılan sözde aktivistlerin tutuklanması, Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden oldu.

TATİLİNİ YARIDA BIRAKTI

Tatilini yarıda keserek konuyla ilgili açıklama yapmak üzere kameralar karşısına geçen Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, küstah ifadeler kullandı.

"ÇOK SABIRLI OLDUK"

Türkiye'ye karşı uzun bir süre sabırlı davrandıklarını belirten Gabriel, "Alman aktivistin yakalanması çok önceden planlanmış. Bugüne kadar hep Türkiye ile bir gerilimden kaçındık, diyalog yanlısı olduk. Türkiye'ye karşı çok sabırlı olduk. Bu her zaman kolay değildi.

"TÜRKİYE POLİTİKASINDA YENİ BİR YÖNELİM"

Türkiye, ülkesindeki hukuksal düzeni tersine çevirmek istiyor. Alman aktivistlerin Türkiye'de tutuklanmasıyla muhalifler susturulmak isteniyor. Türkiye politikasında artık yeni bir yönelime ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.