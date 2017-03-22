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Almanya doğumlu 2 kişi Almanya'dan sınır dışı edilecek

Almanya, terör saldırısı planlayan Almanya doğumlu biri Cezayirli, diğeri Nijeryalı iki kişiyi sınır dışı etme kararı aldı.

22.03.2017 - 11:58
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polis

Polis, şüphelilerin Gottingen kentindeki evlerine 9 Şubat'ta baskın yapmış ve evde bir silah ile DEAŞ bayrağı bulmuştu.

Ancak polisin, saldırı bağlantısı bulamaması üzerine soruşturma sonlandırılmış ve iki şüphelinin "tehlikeli" olduğuna karar verilmişti.

SINIR DIŞI KARARI ONAYLANDI

Aşağı Saksonya İçişleri Bakanı Boris Pistorius bakanlığın talebi üzerine federal mahkemenin sınır dışı kararını onaylandığını ve iki şüphelinin Nisan ayı başlarında sınır dışı edileceğini açıkladı.

ÜLKE TARİHİNDE BİR İLK OLACAK

Bu karar uygulanması halinde ülke tarihinde bir ilk olacak. Nijerya ve Cezayirli yetkililerle sınır dışı sürecinin kolaylaştırılmasının görüşüldüğünü belirten Pistorius, 'iki şüpheliye ömür boyu Almanya'ya giriş yasağı' getirilebileceğini de belirtti.

Sınır dışı kararı verilen kişilerin karar itiraz hakkının olup olmadığı bilinmiyor. Almanya'da vatandaşlık ebeveynlerin uyruklarına ve doğum yerine göre veriliyor.

Şüphelilerin biri 27, diğeri 22 yaşında. Doğdukları yıllarda Almanya yasalarına göre, çocuklara ailelerinin uyrukları veriliyordu.

Ülkede 19 Aralık'ta Berlin'deki bir Noel pazarına düzenlenen saldırıdan bu yana güvenlik önlemleri artırıldı. Saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmiş, en az 49 kişi yaralanmıştı.

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