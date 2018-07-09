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Almanya ekonomisi 20 milyar euro fazla verdi

Ticaret savaşı endişeleri beklentilerde son yılların en karamsar görünümünü çizse de Almanya'da ihracat ve ithalat arttı. Almanya Mayıs'ta beklentileri aşarak 20 milyar euro dış ticaret fazlası verdi.

Haber Merkezi | 09.07.2018 - 11:07..
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ABD ile Avrupa arasındaki ticaret savaşlarından en çok etkilenmesi beklenen ülkelerden olan Almanya, ekonomi sistemi sayesinde güevnli ve sağlam adımlar atıyor.

Almanya, Mayıs ayında 20 milyar euro olan beklentileri aşarak 20,3 milyar euro dış ticaret fazlası verdi.

Almanya ekonomisi 20 milyar euro fazla verdi

İHRACAT ARTIŞTA

Almanya'da mevsim ve takvim etkisinde arındırılmış veride önceki aya göre ihracat yüzde 1,8 ve ithalat yüzde 0,7 arttı. Yıla zayıf başlangıçtan sonra aynı ayın verisinde Almanya'da imalat siparişlerinde de artış görülmüştü.

İlk 5 aya bakıldığında Ocak'tan Mayıs'a Euro Bölgesi'ne ihracatta yüzde 6, Euro Bölgesi dışına ihracatta ise yüzde 4 artış görüldü. Küresel ekonomiye ticaret savaşı endeişelerinin damgasını vursa da Almanya'da ihracat artışı devam etti.

Almanya ekonomisi 20 milyar euro fazla verdi


Öte yandan ZEW Avrupa Ekonomik Araştırma Merkezi'nin ölçtüğü yatırımcı ve analist beklentileri endeksi Haziran ayında -8,2'den -14,1 olan beklentilerin de ötesinde -16,1 ile Eylül 2012'den bu yana en düşük seviyeye gerilemişti. ZEW'in ortaya koyduğu sonuçlar, Almanya'da ekonomiye dair beklentilerin ABD ile ticari savaş geriliminden olumsuz etkilendiğini ortaya koymuştu. Daha önce Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier de "Artan tarifeler ekonomimize zarar veriyor." diyerek bu duruma dikkat çekmişti.

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