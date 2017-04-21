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Almanya- Fransa sınırında güvenlik önlemleri artırıldı

Dün Paris'te meydana gelen saldırının ardından Almanya- Fransa sınırında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

21.04.2017 - 09:37
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Paris'te silahlı saldırının gerçekleştirildiği Şanzelize Caddesi, trafiğe kapatılmış ve olayda 1 polis yaşamını yitirmiş, 2 polis ise yaralanmıştı.

Almanya- Fransa sınırında güvenlik önlemleri artırıldı

Dün saldırgan polis tarafından olay yerinde öldürülmüştü. Bölgedeki tüm metro istasyonları da kapatılmıştı.

Almanya- Fransa sınırında güvenlik önlemleri artırıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande olayın hemen ardından açıklama yaparak, "Olayla ilgili ilk bilgiler, olayın bir terörist eylem olduğuna işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Almanya- Fransa sınırında güvenlik önlemleri artırıldı

Yaşanan bu olayın hemen ardından Fransa, Almanya'da bulunan sınırında geniş güvenlik önlemleri aldı.

Almanya- Fransa sınırında güvenlik önlemleri artırıldı

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