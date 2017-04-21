Almanya- Fransa sınırında güvenlik önlemleri artırıldı

Paris'te silahlı saldırının gerçekleştirildiği Şanzelize Caddesi, trafiğe kapatılmış ve olayda 1 polis yaşamını yitirmiş, 2 polis ise yaralanmıştı.

Dün saldırgan polis tarafından olay yerinde öldürülmüştü. Bölgedeki tüm metro istasyonları da kapatılmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande olayın hemen ardından açıklama yaparak, "Olayla ilgili ilk bilgiler, olayın bir terörist eylem olduğuna işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Yaşanan bu olayın hemen ardından Fransa, Almanya'da bulunan sınırında geniş güvenlik önlemleri aldı.