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Almanya, gençleri alkolden korumak için kolları sıvadı

Almanya'da alkol ve alkole bağlı ölümlerin artması ile alkol tüketiminin gençler arasında artması yetkilileri harekete geçirdi. Uzmanlar ilk eylem olarak alkol fiyatlarının arttırılmasını önerdi.

Haber Merkezi | 04.05.2018 - 14:56..
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ALMANYA

İskoçya'da alkole yapılan zam dolayısıyla gençler arasında alkol kullanımının azaldığına dikkat çeken Alman Bağımlılık Sorunları Merkezi Müdürü Raphael Gassmann, alkol fiyatları ne kadar düşük olursa o derece tüketildiğini tespit ettiklerini ve bundan dolayı da Federal Hükümet Uyuşturucu Komisyonundan alkol fiyatlarının arttırılmasını istediklerini belirtti.

BİR AN ÖNCE FİYATI ARTTIRILMALI

Alkol ve alkole bağlı rahatsızlıkların tedavisinin hastalık kasalarını zorladığını açıklayan AOK Hastalık Kasası Uzmanı Kai Kolpatzik de alkolün "yüksek tüketim ülkelerinden" biri olduğunu dikkati çekerek, bir an önce alkollü içeceklerin fiyatlarının arttırılması gerektiğini söyledi.

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