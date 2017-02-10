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Almanya göçmenleri cep telefonundan tanıyacak

Almanya'da Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi (BAMF), göçmenleri tanımak için artık cep telefonlarını denetleyebilecek.

10.02.2017 - 01:37
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Almanya göçmenleri cep telefonundan tanıyacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bir basın toplantısında açıkladığı karar, göçmenlerin kimliklerinin doğrulanması amacını taşıyor.

"YASAL ZEMİNİ VAR

Merkel, "Kimlik tespiti için cep telefonu verilerinin kullanılmasını gündeme aldık. Federal daireler için zaten bunun yasal bir zemini var. Bunun BAMF için de kullanılabileceğine inanıyoruz" diye konuştu.

KOORDİNASYON MERKEZİ KURULUYOR

Merkel ayrıca, göçmenlerin sınırdışı edilme işlemlerinin yönetilmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı'na bağlı özel bir koordinasyon merkezi oluşturulacağını açıkladı. Merkel, yerel idarelerle federal hükümetin bu konuyla ilgili olarak yakın çalışması gerektiğini belirtti.

Bu merkez, sınırdışı edilme süreciyle ilgili belgeleri toplayacak ve süreci yönetecek.

Almanya göçmenleri cep telefonundan tanıyacak

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