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Almanya gurbetçilerin oyundan korkuyor

Almanya'da sayısı milyonları aşan Türk seçmenin bulunduğu Almanya'da farklı görüşten siyasetçiler, Türkiye'deki erken seçim mücadelesinin Almanya'ya taşınmaması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 20.04.2018 - 09:28..
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Almanya'da siyasiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim alması ile telaşa kapıldı. Kara propaganda ve algı çalışmalarını başlatan Almanya'da siyasetçiler, seçim propagandalarının Almanya'ya taşınmaması görüşünü savundu.

Almanya gurbetçilerin oyundan korkuyor

"SEÇİM ALMANYA'YA TAŞINMASIN"

Başbakan Angela Merkel'in lideri olduğu Hrıstiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, Türkiye'de partilerin düzenleyeceği seçim kampanyalarının Almanya'ya taşınmaması gerektiğini söyledi.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Kramp-Karrenbauer, "Türkiye'de yaklaşan seçimlerdeki mücadele, burada Almanya'da değil, orada yapılmalı" dedi. Kramp-Karrenbauer, "Kentlerimizde birlikte yaşamayı zora sokan Türkiye içi tartışmalar istemiyoruz" diye konuştu.

Almanya gurbetçilerin oyundan korkuyor

GURBETÇİ OYLARI KORKUSU

Konuya ilişkin açıklama yapan Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grubu İç Politika Sözcüsü Burkhard Lischka ise, "Erdoğan seçim kampanyasını evinde yapmalı" dedi. Otuzu aşkın gazetenin oluşturduğu Alman Yazı İşleri Ağı'na (RedaktionsNetzwerk Deutschland) bir mülakat veren Lischka, "Nihayetinde Türkiye'deki parlamenter demokrasiyi ortadan kaldırmaya hizmet eden etkinliklere burada ihtiyaç yok" diye konuştu.

"DÜZENLEME GEREKLİ"

Almanya'da yapıalcak olası seçim çalışmalarına ilişkin bir tepki de Alman Cem'den geldi.

Almanya gurbetçilerin oyundan korkuyor

Yeşiller Partisi eski Eş Başkanı Cem Özdemir de hükümetin, eyalet ve yerel yönetimleri Türk siyasetçilerin seçim mitingleri düzenlemesine karar verme konusunda yalnız bırakmaması gerektiğini söyledi. Özdemir, "Ülke genelini kapsayan bir düzenlemeye ihtiyacımız var" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) yönelik bir konuşma yasağı getirilmesini reddeden Özdemir, böylesi bir yasağın, "Erdoğan'ın kendisini mağdur gösterme durumunu daha da güçlendireceğini" ifade etti.

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