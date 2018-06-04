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Almanya HDP mitingine göz yumdu

Türk siyasetçilerine seçim kampanyası yasağı getirilen Almanya'da, HDP'nin başkent Berlin'de yaptığı mitinge engel olunmadı.

AA | 04.06.2018 - 07:46..
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Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne yönelik Türk siyasetçilerine seçim kampanyası yasağı getiren Alman makamları, HDP'nin başkent Berlin'de miting yapmasına izin verdi.

Kreuzberg ilçesindeki Oranien Meydanı'nda düzenlenen ve organizatörlerce binlerce kişinin katılacağı öne sürülen mitingde yaklaşık 250 kişi yer aldı.

Almanya HDP mitingine göz yumdu

MİLLETVEKİLLERİNİN KONUŞMALARINA GÖZ YUMULDU

Bir süre önce Köln'de yapılan mitingde Alman polisince konuşmasına izin verilmeyen eski HDP milletvekili Ahmet Yıldırım'ın alandakilere seslenmesine Berlin polisinin izin vermesi dikkati çekti.

Mitingde eski Cizre Belediye Başkanı Leyla İmret de konuştu.

Almanya HDP mitingine göz yumdu

Polis, miting öncesi, organizatörlere terör örgütü PKK ve terörist başı Abdullah Öcalan'a ait paçavraların açılmaması, aksi halde bunların toplatılacağı uyarısında bulundu.

Almanya’nın bu konudaki iki yüzlü tutumuna Türkiye tarafından daha önce büyük tepki gösterilmişti.

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