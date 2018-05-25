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Almanya HDP'nin mitingine izin verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lehine yapılacak tüm çalışmaları yasaklayan Almanlar, terör örgütünün siyasi kanadına tüm imkanları sağlamaya başladı.

Haber Merkezi | 25.05.2018 - 17:13..
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ALMANYA

Alman makamlarının "Türkiye'deki seçimler için Almanya'da seçim kampanyası yasağı kararı" almasına rağmen, HDP'nin yarın Köln'de düzeleyeceği açık hava mitingine izin vermesi tepki çekti.

"YASAK SADECE AK PARTİ İÇİN GEÇERLİ"

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yurt dışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mustafa Yeneroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'nın çifte standartlı tutumunu eleştirerek "Türkiye'yi tehdit eden her türlü unsur Almanya'da rahatlıkla her türlü eylemi yapabilirken, sözde seçim kampanyası yasağı sadece AK Parti için geçerli." dedi.

PKK ALMANYA'NIN HER YERİNDE

Alman hükümetini son haftalarda yapılan programlarla ilgili defaatle ikaz edip bilgilendirdiklerine işaret eden Yeneroğlu, "Kendilerini yasağı uygulaması, hukuk devleti ilkelerine riayet edip kendi belirledikleri kuralları uygulamaları noktasında ikaz ettik fakat görmekteyiz ki şimdiye kadar kimse oralı değil. Önümüzdeki günlerde HDP'li milletvekilleri yine PKK'nın organizasyonuyla Almanya'nın her yerinde programlarını sürdürmekteler." ifadelerini kullandı.

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