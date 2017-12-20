Almanya hükümet kuramama rekoru kırıyor

2013 yılında Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU ve Sosyal Demokrat Parti SPD arasında kurulan büyük koalisyon hükümetinin kurulma süresi 86 günde gerçekleşmişti.

86 GÜN REKORUNU KIRDILAR

24 Eylül 2017’de yapılan genel seçimlerden bu zamana kadar 86 gün geçmesine rağmen hala Almanya’da hükümet kurulamadı.

2 AYI DAHA BULABİLİR

Hristiyan Birlik Partileri ve Sosyal Demokrat Parti liderlerinin bugün büyük koalisyon için ön görüşmelere başlaması olumlu geçmesi halinde büyük koalisyon olarak isimlendirilen hükümetin kurulmasının iki ayı daha bulabileceği tahmin ediliyor.

HALKA VADEDİLEN MADDELER KONUŞULACAK

Hristiyan Demokrat Parti Genel Başkanı Angela Merkel, Sosyal Demokrat Parti ile yapılacak olan büyük koalisyon ön görüşmelerinde pazarlık konusunu yapacakları maddelerin seçimlerde halka vadettikleri maddeler olacağını belirterek, "Ön görüşmelere girme konusundaki kriterimiz CDU ve CSU tarafından hazırlanan ortak seçim programıdır." dedi.

150 GÜN REKORU

Berlin kulislerinde seçimlerden sonra hükümet kuramama rekorunun bu seçimlerde gerçekleşeceğini ve genel seçimlerle hükümeti kurma arasında 150 gün gibi bir zamanın geçebileceği konuşuluyor.