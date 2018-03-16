Almanya İçişleri Bakanı: İslam Almanya'ya ait değildir

Avrupa'da son zamanlarda Almanya merkezli camiler ve müslüman merkezlerine yönelik saldırılar gerçekleştiriliyor. Özellikle diyanet camilerini ve vakıfları hedef alan saldırganlar, Afrin'de devam ettirilen Zeytin Dalı Harekatı'nı bahane ederek Türk yapılarını hedef alıyorlar.

Bu olaylara tuz biber ekecek açıklamayı Almanya'nın içişleri Bakanı Horst Seehofer yaptı. Seehofer "İslam'ın yeri Almanya değildir" dedi.

"İSLAM ALMANYA'YA AİT DEĞİLDİR"

Almanya İçişleri, Bayındırlık ve Yurt Bakanı Horst Seehofer,"İslam Almanya'ya ait değildir. Almanya Hristiyanlık kültürüyle yoğrulmuştur. Pazar tatili, Paskalya, Hamsin ve Noel gibi dini yortu ve ritüeller bu kültürün parçalarıdır. Bizimle birlikle yaşayan Müslümanlar tabii ki Almanya'ya aittir. Fakat kendi gelenek ve adetlerimizden vazgeçerek başkalarını dikkate almak yanlış olur" dedi.

"SAYGIYA İHTİYACIMIZ VAR"

Seehofer yaptığı açıklamanın yanlışlığının hemen farkına vararak açıklamasını toparlamaya, söylediklerini düzeltmeye çalıştı. Önce İslam'ın yeri Almanya değil diyen İçişleri Bakanı, sonra da "Bizimle birlikle yaşayan Müslümanlar tabii ki Almanya'ya aittir" ifadesini kullandı.

İçişleri bakanı, "Müslümanlar yanı başımızda ya da bize karşı değil, bizimle birlikte yaşamalılar. Bunu başarabilmek için karşılıklı anlayış ve saygıya ihtiyacımız var. Bunu da ancak konuşarak halledebiliriz” dedi.