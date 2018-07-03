Almanya İçişleri Bakanı Seehofer istifadan vazgeçti

CSU lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Merkel, uzun bir süredir soğuk savaş halindeydi.

İltica politikaları nedeniyle ikili arasında yaşanan görüş ayrılıkları hükümette kriz çıkartmıştı.

Münih'te partisini toplayan Seehofer, İçişleri Bakanlığından istifa ettiğini açıklamıştı.

"MERKEL İLE ANLAŞTIK"

CSU Genel Başkanı da olan Seehofer, Berlin'de CDU Genel Merkezi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, CDU ve CSU arasında anlaşma sağlanmasından dolayı memnun olduğunu belirtti.