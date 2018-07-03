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Almanya İçişleri Bakanı Seehofer istifadan vazgeçti

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşen Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'ın istifasını geri çektiği öğrenildi.

İHA | 03.07.2018 - 00:07..
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Almanya İçişleri Bakanı Seehofer istifadan vazgeçti

CSU lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Merkel, uzun bir süredir soğuk savaş halindeydi.

İltica politikaları nedeniyle ikili arasında yaşanan görüş ayrılıkları hükümette kriz çıkartmıştı.

Münih'te partisini toplayan Seehofer, İçişleri Bakanlığından istifa ettiğini açıklamıştı.

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer istifadan vazgeçti

"MERKEL İLE ANLAŞTIK"

CSU Genel Başkanı da olan Seehofer, Berlin'de CDU Genel Merkezi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, CDU ve CSU arasında anlaşma sağlanmasından dolayı memnun olduğunu belirtti.

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer istifadan vazgeçti



"CDU ve CSU arasında yapılan yoğun görüşmeler sonucunda anlaştık. Almanya ile Avusturya arasında gelecekte yasa dışı göçün nasıl önleneceği konusunda açık bir anlaşmaya vardık." diyen Seehofer, anlaşmanın detaylarına ilişkin açıklamayı iki partinin genel sekreterlerinin yapacağını kaydetti.

Anlaşmanın sağlam bir mutabakat olduğunu vurgulayan Seehofer, bu anlaşmanın kendisinin içişleri bakanı olarak çalışmayı sürdürmeye izin verdiğini sözlerine ekledi.

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