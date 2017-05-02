Almanya İçişleri Bakanı Goethe okumayan gelmesin dedi

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere'in, göçmenlerin tokalaşma, İslami peçenin reddi ve Bach ve Goethe'nin anlamı gibi "hakim (Alman) kültürünü" kabul etmeleri gerektiğini söylemesi ciddi bir tartışma yarattı.

SURİYELİLERİ TARTIŞMA KONUSU YAPTI

De Maiziere'in Pazar günü yayımlanan bir gazetede sıraladığı Alman kültürü ve değerlerine ilişkin 10 tezin yarattığı polemik, 2015 yılından bu yana Almanya'ya gelen bir milyonun üzerindeki Suriyeli mültecinin entegrasyonu konusunun, beş ay sonra yapılacak genel seçimler sırasında ateşli bir tartışma konusu olacağını gösteriyor.

Kendisi gibi muhafazakarlar tarafından bile eleştirilen de Maiziere şunları yazmıştı:

"Bazı toplumsal alışkanlıklara değer veriyoruz... belirli bir davranış biçimini ifade ettikleri için... Biz açık bir toplumuz. Biz yüzümüzü gösteririz. Biz burka (yüzü tamamen kapatan örtü) değiliz." dedi.

"HAKİM KÜLTÜR" NAZİLERİ İFADE EDİYOR

Almanya'nın Nazi geçmişinden dolayı bu konu bazı Almanlar arasında özellikle kaygı yaratıyor ve "hakim kültür"ün milliyetçilik ve baskı yoluna sapmasından korkuluyor.