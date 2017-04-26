Almanya ihracatının yüzde 2'sini Afrika'ya yaptı

Almanya’nın geçen yılki toplam ihracatının yalnızca yüzde 2’si Afrika’ya yapıldı.

Federal İstatistik Ofisi (Destatis) geçici verilerine göre, Almanya, geçen yıl Afrika'ya 24,5 milyar avro değerinde mal ihraç etti. Bu, Almanya'nın toplam ihracatının yüzde 2’sine tekabül etti.

ALMANYA'NIN TOPLAM İTHALATININ YÜZDE 1,7'Sİ

Afrika'nın Almanya'ya mal ithalatı 16,6 milyar avro seviyesinde gerçekleşirken, Afrika’ya ithalat, Almanya’nın toplam ithalatının yüzde 1,7’sini oluşturdu.

1990'lar ile kıyasladığında Afrika'nın Alman dış ticaretindeki önemi azalmaya devam etti. 1990'da Almanya'nın ihracatının yüzde 2,4'ü Afrika oluştururken Almanya'nın ithalatının yüzde 2,9'u da Afrika'dan yapıldı.

TOPLAM İHRACAT 25 MİLYAR AVRO

Almanya'nın Afrika'ya yaptığı toplam ihracat, 25 milyar avro ile Almanya'nın ihracatında 13'üncü sırada yer alan İsveç'ten daha düşük seviyede gerçekleşti. Afrika'dan yapılan ithalat da, Almanya'nın ithalatındaki ülkeler arasında 21,9 milyar avroyla 15'inci sırada yer alan Japonya'nın gerisinde kaldı.

Ülkenin Afrika'ya geçen yılki en önemli ihraç kalemi 5,7 milyar avro ile motorlu taşıtlar ve motorlu taşıt parçaları oldu. Bunu, 5 milyar avro ile makine ve 2,2 milyar avro ile de kimyasallar izledi.