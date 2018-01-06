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Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler iyiye gidiyor

Almanya Dışişleri Bakanı, Türkiye ile görüşmeye devam etmek istediklerini buna çok önem verdiklerini söyledi.

Haber Merkezi | 06.01.2018 - 13:54..
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Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler iyiye gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile bir araya geldi.

Almanya'da gerçekleşen zirvenin ardından iki bakan kameraların karşısına geçti.

OLUMLU MESAJLAR

Türkiye aleyhinde daha önce birçok küstah açıklamada bulunan Alman Bakan, bu kez sıcak mesajlar verdi.

NATO ORTAKLIĞI

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin önemine dikkat çeken Bakan Gabriel, NATO ortaklığına dikkat çekti.

Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler iyiye gidiyor

"GÖRÜŞMEYE DEVAM ETMEK İSTERİZ"

Almanya Dışişleri Bakanı, "Birçok konuyu ele aldık. Her konuda hem fikir değiliz ancak olumlu bir görüşme oldu. Ortak konulara da değindik. Suriye, Yemen gibi konularda her ikimiz de kaygılıyız. Mevkidaşıma teşekkür ediyorum. Mevkidaşıma teşekkür etmek istiyorum, burada samimi bir görüşme oldu. Bunu bu şekilde sürdürmekte öngörmekteyiz. Geleceğe yönelik bizleri birleştiren konuları açıklıkla, görüşmeye devam etmek isteriz. Bizler NATO partneriyiz. DEAŞ'la mücadelede de önemli birer müttefiğiz." diye konuştu.

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