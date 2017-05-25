Almanya kırmızı bültenle aranan suçluyu iade etmedi

Almanya ve Türkiye arasında referandum öncesi başlayan, bazı asker ve diplomatların Almanya'ya iltica talebinde bulunması ile devam eden ve Almanya milletvekillerinin İncirlik Üssü'ne alınmamaması ile tırmanan kriz, suçluların iadesi anlaşmasına da yansıdı.

31 Ağustos 2015'te öldürülen AK Parti Diyarbakır eski Gençlik Kolları Başkanı Yunus Koca cinayetinin azmettiricisi olarak kırmızı bültenle aranan M.S.F.'nin Almanya'da yakalandığı, ancak Türkiye'ye iade edilmek yerine serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Cinayetle ilgili yakalanan şüpheliler B.B. ve M.A. tutuklanırken, haklarında 'Tasarlayarak kasten adam öldürme' suçundan dava açıldı. Bu sırada firari şüpheli ile ilgili soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcısı Sebahattin Erkaya'nın talebiyle, M.S.F. hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı kırmızı bülten çıkardı.

KÖLN'DE YAKALANDI

Yapılan işlemlerin ardından firari şüpheli M.S.F. 13 Aralık 2016 günü Almanya'nın Köln kentinde polis tarafından yakalanıp tutuklandı. M.S.F.'nin durumu, Almanya tarafından resmi olarak Türkiye'ye iletildi. Bunun üzerine İnterpol Daire Başkanlığı tarafından, şüpheli M.S.F.'nin iade edilmesi için prosedür işlemleri başlatıldı.

İADESİ BEKLENİRKEN SERBEST BIRAKILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı, M.S.F.'nin yakalandığının bildirilmesi üzerine hızlı bir şekilde resmi prosedürleri yerine getirerek, şüphelinin Türkiye'ye iade edilmesini resmi olarak Almanya'dan talep etti. İade talebini reddetmeyen Almanya adli makamları ise, uygulamada olmayan gereksiz prosedür işlemleri nedeniyle, şüpheli M.S.F.'yi Türkiye'ye vermedi.

Köln'de bir cezaevinde tutulan şüpheli, 2017 yılı içerisinde Almanya adli makamları tarafından serbest bırakıldı. M.S.F.'nin serbest bırakılması üzerine iki ülke arasında yeni bir diplomatik kriz yaşandı. Devreye giren İnterpol Daire Başkanlığı, Almanya'daki muhatap kuruma yazı yazarak 'Suçluların iadesi anlaşması' gereğince, şüphelinin yakalanarak Türkiye'ye iade edilmesini istedi.